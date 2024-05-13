Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда

Владимир Путин назначил Оксану Тарлыкову новым судьей Петрозаводского городского суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Президент России подписал указ о назначении Тарлыковой 10 мая.

На сайте суда также говорится о том, что квалификационная коллегия судей РК открыла еще одну должность судьи горсуда Петрозаводска. Претенденты могут приносить свои документы на Красную, 33 до 11 июня. С этого дня заявления приниматься не будут. // Фото: kremlin.ru