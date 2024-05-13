13 мая 2024, 19:16
Путин назначил нового судью Петрозаводского городского суда
Оксана Тарлыкова заняла должность судьи горсуда карельской столицы
Владимир Путин назначил Оксану Тарлыкову новым судьей Петрозаводского городского суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Президент России подписал указ о назначении Тарлыковой 10 мая.
На сайте суда также говорится о том, что квалификационная коллегия судей РК открыла еще одну должность судьи горсуда Петрозаводска. Претенденты могут приносить свои документы на Красную, 33 до 11 июня. С этого дня заявления приниматься не будут. // Фото: kremlin.ru