Сообщение о гулявшем по Костомукше медведе не подтвердилось

В Костомукше охотинспектор Юрий Шпаков не нашел следов медведя, о котором сообщалось ранее. Об этом пишет «64-я параллель».

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как медведь гуляет около одного из гостиничных комплексов в Костомукше. Инспектор выезжал на место и изучал местность. Судя по видеозаписи, хищнику полтора-два года и весит от около 80 килограммов. Не оставить следов он не мог, уверен Юрий Шпаков. А следов найдено не было.

Специалист считает, что опубликованное видео могло быть сделано не в этом году.

Тем не менее, медведи в Карелии действительно уже просыпаются. Обо всех случаях встречи с хищниками жителей республики просят сообщать в Минприроды или охотинспекторам. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano