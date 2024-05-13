Вадим Кюриев из Карелии погиб в зоне спецоперации

Власти Олонецкого района сообщили о гибели в зоне проведения специальной военной операции еще одного нашего земляка.

По данным источника, домой не вернется живым Вадим Кюриев. Военный был уроженцем деревни Тукса.

Власти района выразили соболезнования родным и близким бойца и пообещали дополнительно сообщить о времени и месте прощания с военным.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на СВО погиб житель поселка Ильинский Александр Швед. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte, vk.com