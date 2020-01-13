Пугачева восхитила поклонников модным макияжем

70-летняя звезда продолжает радовать своих поклонников новыми образами. В этот раз Алла Пугачева сделала модный мейкап и выложила в «Инстаграм» селфи.

Стилисты сделали певице косую челку, выделили глаза темными тенями и объемной тушью. На губах артистки насыщенная помада темно-коричневого цвета.

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится»,

- написала Пугачева.

Поклонники оценили фотографию, сообщает Cosmopolitan. «Вы как персик! Все молодеете! Красотка!», «То чувство, когда у тебя в 30 лет морщинок больше, чем у Пугачевой», «Красивая. И как с Кристиной здесь похожи. Всего вам доброго, светлого и хорошего в Новом году», «Вы просто супер», «Само очарование», «Аллочка все молодеет!», «Звезда на века», «Куколка, вы бесподобны», «Алла, вы прекрасны, спору нет!», - отметили подписчики.