В Карелии начнут строить ФАПы по республиканскому проекту

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Спасская Губа построен по проекту карельской компании. После проверки и лицензирования в Минздраве Карелии объект начнет работать. Аналогичные этапы пройдут новые ФАПЫ в Шуе и Лоймоле. По словам главы республики,ФАП в Спасской Губе «более эффективный красивый и удобный вариант».

«Все качественно сделано даже в деталях - это отмечают медработники. Мы его делаем типовым и будем стараться, чтобы в год появлялось по пять-шесть таких ФАПов»,

- сказал Артур Парфенчиков. По мнению главы, также необходимо разработать типовой проект для строительства амбулаторий.

Медицинское оборудование и мебель для объекта в Спасской Губе закуплены, сообщает пресс-центр правительства. Кроме помещения для приема пациентов, процедурных кабинетов и комнаты для хранения препаратов, в ФАПе будет размещаться аптечный пункт.

«В 2020 году республиканский бюджет выделяет дополнительные средства на открытие ФАПов в таком исполнении в Беломорском, Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском и Питкярантском районах»,

- сказал вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

Фото: пресс-служба правительства РК