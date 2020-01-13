Жители Карелии пожаловались на скользкую плитку в парке «Сувилахти»

Жители Суоярви пожаловались активистам Общероссийского народного фронта на скользкую плитку, которой выложена лестница, ведущая к расположенной в парке «Сувилахти» гостинице. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Проект благоустройства парка «Сувилахти» одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и был реализован в короткие сроки. Цена вопроса: 30 миллионов рублей. Торжественное открытие парка состоялось 26 октября 2019 года.

Общественники выяснили, что лестница выложена плиткой, используемой для внутренних работ. Активисты обратились в местную администрацию за официальными разъяснениями. В ответ общественники услышали, что «раз в ГОСТе нет запрета для использования плитки для наружных работ, то тогда ее можно использовать». Также было указано, что плитка может иметь непродолжительный срок службы. Эксперты, к которым обратилась администрация, отмечали недостаток использования облицовочного материала для пешеходных покрытий и наружных лестниц из-за гладкой поверхности.

«Из полученного ответа складывалась парадоксальная ситуация: с одной стороны, эту плитку исходя из ГОСТа нельзя применять, а с другой – никто же не запрещает это делать. На наш взгляд, так быть не должно. Поэтому за помощью в разрешении этой ситуации мы обратились в республиканскую прокуратуру»,

- сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

Фото: пресс-служба ОНФ