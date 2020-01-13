Началась проверка по факту конькобежного променада до острова Кижи

Уполномоченный по правам человека в Карелии Геннадий Сараев взял под свой контроль проведение проверки по факту действий петрозаводской семьи, которая накануне совершила небезопасную прогулку на коньках из Великой Губы до острова Кижи.

Сейчас карельский омбудсмен выясняет достоверность информации о походе, участником которой невольно стал ребенок пары, спящий в коляске, что вызвало широкий резонанс у горожан.

"В ситуации также разбираются эксперты в области транспортного обеспечения острова Кижи",

- рассказал Сараев корреспонденту портала «Петрозаводск говорит».

По словам уполномоченного по правам ребенка, сама возможность такой прогулки может быть поставлена под сомнение, поскольку из-за аномально теплой зимы лед в акватории Онего отсутствует, а на тонком слое ледового покрытия в шхерах есть большие промоины. Кроме того, конькобежный поход петрозаводчан мог помешать движению по фарватеру маломерных судов, следующих на остров с «большой земли».

Омбудсмен добавил, что в российском законодательстве не существует санкций, которые можно применить к лицам, создающим опасные условия для жизни и здоровья ребенка.

«Нет разницы, является ли безответственный родитель «антипрививочником» или окунает свое чадо в ледяную прорубь - наказать мы его не можем»,

- добавил Геннадий Сараев.

Тем не менее, если проверка подтвердит то, что петрозаводская пара действительно совершила небезопасный променад по льду Онежского озера, вполне ощутимые санкции к горожанам может применить МЧС. Выход на лед в Медвежьегорском районе запрещен ведомством с 13-го ноября прошлого года.