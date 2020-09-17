Публикуем фотографии жителей Карелии, обожающих своих питомцев

Конкурс «Я и любимец», который проводит портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», продолжается! На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены домашние любимцы вместе с хозяином. Это могут быть не только кошки и собаки, но и любые другие животные, которые живут у вас дома. Питомцев на фото может быть больше, чем один, а хозяин должен присутствовать обязательно. Самое главное условие – фотография должна вызывать улыбку!

Фото самых ярких участников и победителя каждого месяца будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества, в формате Jpg или Jpeg .

В письме укажите, кто на фото, представьтесь, а также расскажите что-то интересное о своем любимце. Участники должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».

Знакомьтесь:

1. Полина и Харитошка. «Наш любимый член семьи йорк Харитошка, ему 8 лет, очень любит играть в свои игрушки, обожает гулять. На фото с моей племяшкой Полинкой» (Светлана Антоневич).

2. Валерия и Рома. «На фото моя дочь Валерия и настоящий друг, защитник пес Рома!» (мама Валерии, Яна Главницкая).

3. Николай Манин, Захар и Бой. «Два друга, мои любимые сын Захар и щенок Бой. Разница в возрасте у них 4 месяца. Захар его подкармливает постоянно, играют вместе целыми днями, и на прогулку мы ходим все вместе».

4. Сергей Липский и овчарка Никита. «Три года назад в нашей семье появился симпатичный питомец — немецкая длинношерстная овчарка по кличке Элизхаус Никита. Он сразу стал всеобщим любимцем. В детстве я очень мечтал о таком четвероногом друге! И вот теперь мы с Никитой — неразлучные друзья, вместе везде: дома, в лесу, на рыбалке. Никита очень любит путешествовать на машине, купаться в лесном озере и лакомиться блинчиками».

5. Екатерина, Арина и Вальтер. «Наш любимчик – швейцарец Вальтер. Он живет с моей дочкой Аришей. Это очень смешной пес. И супер белый. Красавчик, и как будто знает об этом! Жить с ним очень весело. Пока он еще щенок. Будет большим!» (Екатерина Гаврилова).

Ранее мы публиковали конкурсные работы других участников, претендующих на победу в сентябре. Голосование начнется в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» 18 сентября и продлится до 25 сентября. Победителя из числа лидеров выбирает редакция. Участники, которые не попадают в сентябрьское голосование, переходят на следующий месяц.