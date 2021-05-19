19 мая 2021, 18:13
Проверки безопасности прошли в двух школах Петрозаводска
Администрация столицы Карелии продолжает проверять вопросы антитеррористической защищенности в образовательных организациях
Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают инспектировать учебные заведения города на предмет безопасности. Очередные проверки прошли в финно-угорской школе и школе №9, сообщает пресс-служба городской администрации.
Инспекторы оценили готовность образовательных учреждений к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
«В ходе инспектирования проверены вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, готовность персонала к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта, оснащение учреждения системами видеонаблюдения и сигнализации, реагирование охранного предприятия на получение тревожного сигнала»,
- отметили в мэрии. Проверки будут продолжены. Фото администрации Петрозаводска