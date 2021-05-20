20 мая 2021, 20:01
Происшествия

Противотанковую мину нашли у кладбища «Бесовец»

Опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли во время дорожных работ

Во время дорожных работ на трассе Петрозаводск-Суоярви в районе кладбища «Бесовец» была обнаружена противотанковая мина. Об этом сообщает карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Находка времен Великой Отечественной войны была сделана 14 мая.

Противотанковую мину ТМИ-35 изъяли специалисты подразделения разминирования и взрывных работ. (фото znamya31.ru)

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Петрозаводск-Суоярви
новости петрозаводска
кладбище «Бесовец»
противотанковая мина
Великая отечественная война