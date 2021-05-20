20 мая 2021, 20:01
Противотанковую мину нашли у кладбища «Бесовец»
Опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли во время дорожных работ
Во время дорожных работ на трассе Петрозаводск-Суоярви в районе кладбища «Бесовец» была обнаружена противотанковая мина. Об этом сообщает карельская республиканская поисково-спасательная служба.
Находка времен Великой Отечественной войны была сделана 14 мая.
Противотанковую мину ТМИ-35 изъяли специалисты подразделения разминирования и взрывных работ. (фото znamya31.ru)