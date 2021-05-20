Противотанковую мину нашли у кладбища «Бесовец»

Во время дорожных работ на трассе Петрозаводск-Суоярви в районе кладбища «Бесовец» была обнаружена противотанковая мина. Об этом сообщает карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Находка времен Великой Отечественной войны была сделана 14 мая.

Противотанковую мину ТМИ-35 изъяли специалисты подразделения разминирования и взрывных работ. (фото znamya31.ru)