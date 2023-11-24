Пропавшую петрозаводчанку не могут найти почти две недели

Полиция в Петрозаводске разыскивает пропавшую без вести Анну Павловну Кочетову. Женщина 1978 года рождения ушла из дома еще 11 ноября, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка не вернулась, где она находится, неизвестно. Анна была в черном пальто, джинсах синего цвета, коричневых ботинках.

Всех, у кого есть информация о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(8142) 73-91-54, 8-911-415-25-87. // фото: МВД Карелии