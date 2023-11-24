Одиннадцатилетний мальчик бесследно пропал в Петрозаводске

Школьник пропал в Петрозаводске 24 ноября, в пятницу. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках 11-летнего Гордея Ананьева.

Он ушел из дома и не возвратился. Мальчик нормального телосложения, его рост 157 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые.

Он был одет в черную удлиненную куртку, темно-синий джемпер, белую рубашку, черные брюки, обут в черные кроссовки, с собой имел черный рюкзак.

Информацию о местонахождении Гордея просят сообщать по номерам телефонов: 8 800 700 54 52 или 112. // фото: «ЛизаАлерт»