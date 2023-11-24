Легковушку занесло на скользкой дороге, она въехала в дерево

Вечером 23 ноября LADA Granta влетела в дерево около поселка Лоухи. В результате ДТП пострадал 27-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Отечественную легковушку занесло на скользкой дороге в 18:15, автомобилист потерял управление. Машину вынесло в левый кювет.

Водителя на скорой помощи экстренно госпитализировали, сотрудники ГИБДД ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии