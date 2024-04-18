Пропавшего бесследно петрозаводчанина ищут третий месяц

Сотрудники угрозыска в Петрозаводске разыскивают Алексея Геннадьевича Маянцева. Горожанин 1970 года рождения бесследно пропал, сообщили в МВД Карелии.

Где находится петрозаводчанин, неизвестно с февраля текущего года, уточнили в полиции.

Всех, кому известна значимая информация о нем, просят сообщать по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 921 455 28 85, 739 180 или 02 (с мобильного – 102) // фото: МВД Карелии