18 апреля 2024, 12:27
Пропавшего бесследно петрозаводчанина ищут третий месяц
Полиция просит помочь в поисках Алексея Маянцева
Сотрудники угрозыска в Петрозаводске разыскивают Алексея Геннадьевича Маянцева. Горожанин 1970 года рождения бесследно пропал, сообщили в МВД Карелии.
Где находится петрозаводчанин, неизвестно с февраля текущего года, уточнили в полиции.
Всех, кому известна значимая информация о нем, просят сообщать по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 921 455 28 85, 739 180 или 02 (с мобильного – 102) // фото: МВД Карелии