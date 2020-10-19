пропала женщина

Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Светлана Ивановна Кривоносова 1977 года рождения, которая с 15 октября не выходит на связь с родственниками.

Приметы: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, волосы окрашены в темный цвет, длиной ниже плеч, рост 162 см.

Была одета: в разноцветную болоньевую куртку с капюшоном, черные брюки, обута в черные ботинки. При себе имела коричневую сумку.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать их по номеру телефона +7-981-402-06-14.

Фото с сайта МВД РК