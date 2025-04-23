Прокурор города посмотрел кино правозащитников и воспринял критику

В Петрозаводске 20 лет назад открылся кинофестиваль «Сталкер», посвященный правам человека. Первый же сеанс собрал полный зал любителей кино. Фильмы демонстрировали каждый день в течение недели, причем, билеты были бесплатными.

В первый день участники кинофестиваля собрались за круглым столом. Но стол – это образно говоря. Просто все причастные собрались в зале кинотеатра на откровенный разговор. Кстати, был среди них и нынешний Глава Карелии Артур Парфенчиков. Российские кинематографисты пригласили работников прокуратуры, милиции, МЧС, других представителей правоохранительных органов. Показали отрывок документального фильма о наркоторговцах из Екатеринбурга, которых покрывали взяточники в погонах. Обсуждали вместе со зрителями.

Что ж, оказалось, что проблема близка и Петрозаводску. Некоторым горожанам приходилось бороться с притонами в одиночку, милиция на помощь подчас не приходила. Пример привел Алексей Дмитренок, он руководил кадетским классом в школе №5. Наверное, вопрос с наркотиками в Карелии стоял не так остро, как в южных регионах. Но речь шла о равнодушии тех, кто по долгу службы был обязан защищать граждан. На призыв о помощи милиция не всегда реагировала адекватно – уверяли зрители.

Кинофестиваль «Сталкер» не мог помочь каждому, кто был недоволен равнодушной работой силовиков. Но у него была просветительская задача. Именно в этом зале рождалось желание изменить ситуацию в городе, в стране.

«То, что приходят полные залы людей, это говорит о том, что это нужное кино, востребованное, серьезное кино, - считал Игорь Степанов, председатель Гильдии кинорежиссеров РФ. – Это значит, что у нас неравнодушные жители. Вчера у нас шел «Привет, малыш!», и у нас был полный зал. И мы после фильма устроили обсуждение, и осталась половина зала. Это люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в нашей стране». Фильмы показывали на болезненные, проблемные темы о жизни общества. Все сеансы были бесплатны.

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В Карелию с официальным визитом прибыла делегация министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. В программе пребывания встречи с руководителями республики, а также знакомство с некоторыми из предприятий этих отраслей. Например, их пригласили в агрофирму имени Зайцева.

Первое, что показали гостям из Финляндии, это новую современную машину для раздачи корма. В совхозе их приобрели в декабре 2004. С тех пор удои выросли на 15%. Этот раздатчик качественно перемешивал корм, в результате корм лучше усваивался, и коровы начали давать больше молока.

«Прелесть в том, что эта техника дает больше эффекта, чем наши раздатчики. И она намного надежнее. Сделана хорошо, по-человечески», - считал работающий на установке Александр Фролов, тракторист-механизатор.

Гостей из Финляндии машина не удивила, однако, они обрадовались тому, что их соседи идут в ногу со временем. Статс-секретарь министерства сельского хозяйства Финляндии Ярмо Вайттинен сказал: «Мы увидели, что здесь используют новую технику, на таких же машинах работают и у нас в Финляндии». Заместитель министра нашего сельхоз сектора Ванда Патенко сообщила: «Министерство сегодня работает над вопросом внедрения новых технологий в сельском хозяйстве. И вот один из таких примеров. Мы сегодня видим начало этой задачи и воплощение ее в совхозе Зайцева».

Представители финской делегации отметили и тот факт, что в агрофирме постоянно заботятся о качестве молока. Гости побывали на месте строительства современного доильного зала. Вскоре туда должно было поступить новейшее шведское оборудование, что позволило бы снизить затраты на производство молока, само молока должно было стать вкуснее, а рабочим стало бы полегче работать.

Администрация города запланировала общегородской субботник. Но общественно-попечительский совет микрорайона Ключевая решил не ждать указаний. Его активисты взялись за грабли и веники и убрали улицу Кемскую.

Субботник следовала провести уже давно, но зима затянулась. Как только потеплело, бабушки района взялись за грабли. Попечительский совет Ключевой и Совет ветеранов микрорайона – это большая сила.

«Совет нам дает работу, мы все на добровольных началах. Я в том доме живу, а убираю тут. Мы все выполняем с чистой совестью!» - рассказала одна активистка. Энтузиазма у людей было много, а инвентаря мало. Главная проблема, с которой столкнулись желающие навести чистоту, это нехватка граблей. На помощь пришла мэрия – выделила бабушкам несколько веников и грабель. Председатель попечительского совета Ключевой Галина Демидова заявила, что все активисты решили поддержать идею субботника. Люди сетовали, что активистов могло быть и больше, но днем многие из них были на процедурах. Ведь это пожилые люди. Плюс на низком уровне была разъяснительная работа среди населения. «Мы собирались развесить объявления, и даже их написали, но мы не нашли клей, нечем было их наклеить. Мы уж хотели их картошкой клеить!» - сказала пенсионерка Тамара Пастухова.

Помогать пенсионерам пришел мальчик Саша. Собирать мусор ему не очень нравилось, а вот поджигал он его мастерски. Саша признался, что его попросил выйти на субботник директор его детдома. Собравшиеся сказали, что после обеда им на смену выйдут все его воспитанники.

Таким было 23 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.