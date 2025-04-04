Зачем коровам Карелии решили спилить рога?

Сельхозпредприятия республики ровно 20 лет назад испытывали потребность в новой технике. В Агрокомплексе имени Зайцева начали решать проблему довольно успешно. Все коровы на этом предприятии были айширской породы. Их потенциал – около шести тысяч литров молока в год от каждой.

В агрофирме получали в те годы около пяти тысяч. Чтобы увеличить надои, было решено радикально поменять оборудование и условия на скотном дворе. Практически на всех молочных фермах республики корм для скота заготавливали вручную – перемешивая компоненты на глаз. В агрокомплексе имени Зайцева пошли другим путем. Там приобрели кормосмеситель шведской фирмы «DeLaval». Главный зоотехник агрофирмы Марина Овсянникова считала: «Это необходимо для физиологии животных, в некоторой степени облегчает работу обслуживающего персонала. Позволяет строго следить за соблюдением и сбалансированностью рациона».

Результат заморской техники сразу дал о себе знать. Как уверяли агрономы, надои выросли на три килограмма молока. Началась и реконструкция скотного двора, ввели в строй новый доильный зал.

«В перспективе будет производиться реконструкция дворов с переходом на беспривязное содержание животных. Сейчас ведется подготовка к этому переходу – частичное обезроживание скота. Проектируются планы дворов для беспривязного содержания»,

- рассказала Марина Овсянникова.

По мнению агрономов, качество и количество молока с введением новых технологий резко возрастет. Весной в агрокомплексе уже натягивали пленку и разогревали почву в теплицах, чтобы посадить рассаду. «Мы порадуем горожан рассадой капусты, свеклы, томатов, огурцов и огромного количества цветов», - заверил заместитель директора агрокомплекса Александр Писарев.

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Карельские издатели побили все рекорды. В 2004 году свет увидели 627 книг и брошюр, которые вышли на 12 языках общим тиражом более 305 тысяч экземпляров. Впервые так много за всю историю книгопечатания нашей республики! А ведь эта история началась 167 лет назад. По итогам книжной выставки собирались определить и Лучшую книгу, изданную в 2004 году. В Национальной библиотеке традиционно открылась выставка «Книга года Республики Карелия».

Жюри планировало отобрать победителей в четырех номинациях: Лучшая книга на национальном языке, Лучшее оформление издания, Лучшее полиграфическое исполнение и Лучшая книга для детей. В каждой номинации были основаны по три премии. А издание, которое получит наибольшее число этих премий, и должно было стать Книгой года. В этом году собирались вручить и специальную награду – за Лучшую книгу, выпущенную к 60-й годовщине Великой Победы.

Герой следующего репортажа из специального проекта «Фотоальбом», который журналисты телеканала «Ника Плюс» перелистывали к юбилею Победы, ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Форманенко. Он ушел на фронт в 18 лет, участвовал в сражениях на Курской дуге. После войны связал свою жизнь с работой в милиции, ему было присвоено звание подполковника.

Впервые Николай услышал песню «Вставая, страна огромная», когда ему было 16 лет. Он вспоминал, что в тот момент у него руки дрожали, а сердце выпрыгивало из груди. Он тут же побежал в военкомат проситься на фронт, но ему отказали. Но уже в 18 лет Николай Федорович принял свое первое боевое крещение. В первом же бою на Курской дуге он был ранен в грудь, месяц лежал в госпитале. А затем снова отправился на фронт. Вспоминает такую историю: шел в наступление, как вдруг увидел перед собой немцев.

«Выстрелил и сказал: «Ханде хох!». Они поподнимали руки все. Я и забрал их! Всех привел. Часть они на себе оружие несли, часть я нес», - улыбался ветеран.

Многое ему довелось увидеть на войне. Он помнил объятую пламенем Украину, и как в госпитале кормили только сухарями. Видел, как гибли его боевые товарищи. Он утверждал, что мы выиграли ту войну, потому что верили и знали – наше дело правое, победа будет за нами.

«За сражения под Курском меня наградили медалью За отвагу. А вот за тех пленных, которых я привел, мне вручили медаль За боевые заслуги», - рассказывал Николай Форманенко, у которого весь парадный мундир был в наградах.

После войны он пошел работать в милицию. Направили служить в Управление исполнения наказаний. Он сказал, что работать с заключенными ему было еще сложнее, чем воевать.

У Николая Федоровича два сына и дочь. Он был подполковником милиции в отставке. Когда он слышал песню «Священная война», он вставал. И вспоминал, как когда-то бежал в военкомат и потом бил фашистов.

Таким было 4 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.