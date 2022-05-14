Прокуратура считает, что дорогу затопило из-за открытой дамбы

После потопа в Прионежском районе, затопления дороги, части домов в Вилге и глэмпинга проверку организовало надзорное ведомство. В прокуратуре сообщили, что часть трассы подтопило после того, как открыли дамбу на озере Лососинное.

На место ЧП вечером 13 мая выезжал прокурор Прионежского района, с ним были сотрудники районной администрации. Они предварительно выяснили, что участок дороги в деревне Лососинное и расположенный рядом глэмпинг подтопило. Надзорное ведомство проверит, как содержали эту дорогу.

Кроме того, прокурор выехал 14 мая к месту затопления в деревне Вилга. Он встретился с тремя пострадавшими жителями и осмотрел размытую частично дорогу.

Прокуратура проверит, правильно ли содержали эту дорогу, а также оповестили ли население об угрозе возникновения ЧС. По итогам проверок примут меры, если найдут нарушения. // Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН