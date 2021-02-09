Прокуратура Карелии завершила проверку нарушений в поселке Кетроваара

Прокуратура провела проверку информации распространенной в СМИ о нарушении прав граждан, проживающих в пос. Кетроваара, сообщает сайт надзорного ведомства Карелии

Информация о выставлении необоснованно завышенных счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также о непринятии надлежащих мер к содержанию и ремонту общедомового имущества в населенном пункте подтвердилась.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района директору ООО «Лахденпохская управляющая компания» было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено. Расчётным центром города Лахденпохья произведена корректировка начислений (сняты начисления) по статье «Содержание и ремонт жилого фонда» по многоквартирным домам, расположенным в пос. Кетроваара, за весь период обслуживания.

Также прокуратурой района в отношении самой организации и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которых Госкомитетом РК по строительному, жилищному и дорожному надзору ООО «ЛУК» и его директор привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Постановления о привлечении к административной ответственности не вступили в законную силу.

Кроме того, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что администрацией Лахденпохского муниципального района не обеспечивается контроль за сохранностью жилых помещений, собственником которых она является. Несмотря на неудовлетворительное состояние многоквартирных домов поселка, вопрос о признании их в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не рассматривался, что нарушает права нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Главе администрации Лахденпохского района было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время изданы распоряжения о создании межведомственных комиссий по обследованию многоквартирных домов поселка с целью решения вопроса о наличии оснований для признания их аварийными. Для обеспечения проведения соответствующих мероприятий в бюджете района на 2021 год предусмотрены необходимые денежные средства.

«Петрозаводск говорит» писал о ситуации в поселке Кетроваараю

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