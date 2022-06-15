Производство щебня в Пряжинском районе даст более 100 рабочих мест

Подписи под документом поставили Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор компании Семен Сычев. Прионежская горная компания реализует инвестиционный проект «Расширение комплекса по производству щебня с вводом в действие дробильно-сортировочного завода мощностью 1 млн куб. м щебня в год на месторождении Чевжавара» на территории Пряжинского района. Инвестиции составят 850 млн руб.

Проект имеет важную социальную значимость для региона, так как его реализация позволит до 2023 года создать более 100 новых рабочих мест.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что горнодобывающая отрасль является основой экономики республики, поэтому для Карелии приоритетна модернизация действующих горных предприятий:

Такие инвестпроекты определяют не только конкурентоспособность наших предприятий, но и привлекательность региона в целом. Сегодня вопрос производства высококачественного щебня особенно актуален, так как для реализации нацпроектов в сфере дорожного и жилищного строительства есть значительная потребность в нерудных строительных материалах.

Предприятие по производству щебня на месторождении габбро-диабаза Чевжавара было введено в эксплуатацию в 2009 году, и является одним из отраслевых региональных лидеров.

В 2021 году предприятием произведено щебня на 15% больше по сравнению с 2020 годом. Здесь работает 357 человек. В 2020−2021 годах в основное производство инвестировано более 150 млн руб. До 2023 года за счет собственных и заемных средств инвестор приобретет оборудование и транспорт для увеличения объемов производства, построит ЛЭП и подстанции. Будет введен в эксплуатацию третий дробильно-сортировочный завод, продолжится развитие железнодорожной инфраструктуры на станции Чевжавара.