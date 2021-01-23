Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 января

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода. Днем небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Ветер днем южный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0, -2.

В Карелии облачная погода. В большинстве районов снег, утром и днем местами сильный, на юге днем мокрый снег, в отдельных районах метель. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер днем на юге южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -2, -7, по северным районам -8,-13, на юго-западе до +1.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -13;

В Кондопоге днем 0;

В Медвежьегорске днем -3;

В Олонце днем +1;

В Пудоже днем 0;

В Сегеже днем -6;

В Сортавале днем +1;

В Суоярви днем 0.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение.