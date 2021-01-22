Ледяной дождь пройдет в четырех районах Карелии

МЧС выпустило еще одно экстренное предупреждение для жителей Карелии о непогоде. В этот раз ведомство предупреждает не о надвигающихся снегопадах, но о ледяном дожде.

22 января местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается ледяной дождь.

Ощутить на себя последствия стихии могут Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Жителям и гостям Карелии рекомендуют не приближаться к провисшим на землей проводам; самостоятельно не рубить упавшие на провода деревья. (фото news.rufox.ru)