В Карелии прогнозируют снегопады и потепление

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег, переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -9, -11, днем 0, -2. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

23 января в Карелии облачная погода. В большинстве районов снег, утром и днем местами сильный, на юге днем мокрый снег, в отдельных районах метель. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17, по юго-западным районам -6, -11, днем -2, -7, по северным районам -8,-13, на юго-западе до +1.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -16, днем -13;

В Кондопоге ночью -3, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -4, днем -3;

В Олонце ночью -2, днем +1;

В Пудоже ночью -3, днем 0;

В Сегеже ночью -8, днем -6;

В Сортавале ночью -2, днем +1;

В Суоярви ночью -2, днем 0.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение. (фото pikist.com)