11 сентября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 11 сентября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 11 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +13+15, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10+15.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +13, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +14, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.