Профессор ПетрГУ объяснил, сколько стоит человек

Пермский стрелок убил 6 человек, есть тяжело раненные. Родственники погибших получат по 1 млн рублей. А какие существуют критерии при выработке суммы? При терактах, авиакатастрофах государство выплачивает семьям разные суммы. Все потому, что не существует нормы – сколько стоит человеческая жизнь.

В США семьям жертв теракта 11 сентября 2001года было выплачено примерно по 2 млн долларов. Но в Штатах работает система страхования жизни, чего не скажешь о России.

А как компенсировать жизнь человека, если он был единственным кормильцем? Или если у человека существовали долги и непогашенные обязательства? (Видео)