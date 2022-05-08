Проезд для ветеранов войны станет бесплатным навсегда

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на автобусах не в течение 10 дней, как об этом объявили ранее, а на постоянной основе. Такое решение приняли Минтранс РК и перевозчики по инициативе губернатора, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Речь идет о междугородних и пригородных маршрутах автобусов госпредприятий республики. Решение вступило в силу с 8 мая и касается транспорта «Карелавтотранса» и «Карелавтотранс-Сервиса».

Воспользоваться льготой могут:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие;

- труженики тыла;

- обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Они должны просто предъявить соответствующее удостоверение на пригородном маршруте, а на междугороднем предварительно уведомить о своей поездке.

Места можно бронировать по телефонам +7(8142)72-20-12 (доб. 6) или +7(8142)76-10-44. // Фото: управление пресс-службы главы РК