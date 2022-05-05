Автовокзал Петрозаводска объявил о бесплатном проезде для ветеранов

Автовокзал Петрозаводска объявил о том, что ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлено право бесплатного проезда в автобусах.

Бесплатный проезд будет обеспечен для ветеранов и сопровождающих их лиц с 6 по 15 мая во всех пригородных и междугородних автобусах ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» и ГУП РК «Карелавтотранс».

При этом в учреждении отметили, что бесплатный проезд для ветеранов по междугородним маршрутам предоставляется по предварительному уведомлению. Следует заранее позвонить по телефону: +7(8142) 72-20-12 (доб. 6).

Напомним, ранее о бесплатном проезде для ветеранов объявило МУП «Городской транспорт» Петрозаводска. Фото: pixabay.com/marsjo