05 мая 2022, 20:11
Автовокзал Петрозаводска объявил о бесплатном проезде для ветеранов
Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на автобусах в течение 10 дней
Автовокзал Петрозаводска объявил о том, что ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлено право бесплатного проезда в автобусах.
Бесплатный проезд будет обеспечен для ветеранов и сопровождающих их лиц с 6 по 15 мая во всех пригородных и междугородних автобусах ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» и ГУП РК «Карелавтотранс».
При этом в учреждении отметили, что бесплатный проезд для ветеранов по междугородним маршрутам предоставляется по предварительному уведомлению. Следует заранее позвонить по телефону: +7(8142) 72-20-12 (доб. 6).
Напомним, ранее о бесплатном проезде для ветеранов объявило МУП «Городской транспорт» Петрозаводска. Фото: pixabay.com/marsjo