04 мая 2022, 19:01
Общество

Ветераны смогут ездить бесплатно на троллейбусах в Петрозаводске

МУП «Городской транспорт» объявил об акции в честь Дня Победы

МУП «Городской транспорт» объявил о проведении акции в честь Дня Победы в Петрозаводске. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, с 5 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут ездить во всех городских троллейбусах бесплатно.

Напомним, с 7 по 9 мая троллейбусы Петрозаводска будут работать по расписанию субботы. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
троллейбус
Городской транспорт
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