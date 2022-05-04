Ветераны смогут ездить бесплатно на троллейбусах в Петрозаводске

МУП «Городской транспорт» объявил о проведении акции в честь Дня Победы в Петрозаводске. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, с 5 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут ездить во всех городских троллейбусах бесплатно.

Напомним, с 7 по 9 мая троллейбусы Петрозаводска будут работать по расписанию субботы. Фото мэрии Петрозаводска