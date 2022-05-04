04 мая 2022, 19:01
Ветераны смогут ездить бесплатно на троллейбусах в Петрозаводске
МУП «Городской транспорт» объявил об акции в честь Дня Победы
МУП «Городской транспорт» объявил о проведении акции в честь Дня Победы в Петрозаводске. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Так, с 5 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут ездить во всех городских троллейбусах бесплатно.
Напомним, с 7 по 9 мая троллейбусы Петрозаводска будут работать по расписанию субботы. Фото мэрии Петрозаводска