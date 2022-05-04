Владельцев контейнеров в Петрозаводске просят их срочно убрать

Металлические контейнеры, которые расположены около дома № 1 на улице Белорусской, нужно демонтировать. Сделать это лучше самим владельцам конструкций, подчеркнули в мэрии.

Поскольку контейнеры поставили в этом месте незаконно, их снесут. Но если демонтажом не займутся хозяева, это сделают власти. Тогда для владельцев снос обойдется дороже.

Убрать незаконные конструкции нужно до 19 мая. До этого времени можно произвести демонтаж своими силами. // Фото: администрация Петрозаводска