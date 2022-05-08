После майских праздников опять начнут отключать электричество

Сразу после майских праздников энергетики возобновят подготовку ЛЭП и подстанций к осенне-зимнему сезону. В пресс-службе АО «ПСК» предупредили, что будут отключать электроэнергию.

Временные отключения с 11 по 15 мая возможны:

Прионежский муниципальный район:

- 11 мая с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное.

- 11 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Горная, Заречная, Набережная, Квятковского, Лесная, Северная, Молодежная.

- 11 и 12 мая с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

- С 11 по 13 мая с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», «Березка-3»; деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

- С 11 по 15 мая с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище; гарнизон Бесовец.

- С 11 по 13 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Дачный.

- 12 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ООО "Некст», ДНТ "Астра", СНТ «Северные просторы», СНТ «Бесовец 2 км», ДНТ "Березка"; Упрдор "Кола», уличное освещение; поселок Пухта.

- 13 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Советская, Школьная, Диспетчерская, Гористая.

- С 22:30 14 мая по 06:30 15 мая. Местечко Лососинное.

Пряжинский национальный район:

- С 11 по 15 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Титова, Вокзальная, Гусева, Заводская, Новореченская, Шуйская, переулки Зеленый и Юбилейный; деревни Виданы и Падозеро; станция Падозеро.

Петрозаводский городской округ:

- С 22:30 14 мая по 06:30 15 мая. Город Петрозаводск. Древлянка-2 «Олимп»: Лососинское шоссе (дома 38А,38 корп.1,2); магазины «Пятерочка», «Магнит», офисы.

Древлянка-3: улицы Грибная, Кантеле, Солеварная, Рекрутская, Карелидная, Пегремская, Семиверстная, Муромская, Баландина, Крамера, Виктора Гудкова, Поленова, Академика Арсеньева, Золотая (СНТ «Резервный»); проезды Морошковый, Смородиновый, Брусничный, Егерский, Звездный, Нигишламбский (СНТ «Звездный»), Весенний, Апрельский, Рудный, Осенний, Летний, Зимний, Снежный, Каменный.

Древлянка-4 «Иволга»: бульвар Интернационалистов (дом 8), магазин «Пятерочка», офисы.

Древлянка-5 «Скандинавия»: Скандинавский проезд, (дома 2, 2А, 4, 2Б, 4, 5,5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 14, 14А, 16), улица Оборонная (дом 5). Средняя общеобразовательная школа №55, МДОУ «Детский сад № 8 «Апельсин», магазин «Магнит», офисы.

Древлянка-6: строящийся жилой комплекс «Сампо».

Древлянка-7 «Гармония»: улицы Маршала Толбухина (дома 1,3), Петра Тикиляйнена (дома 1,4); проезды Морозный (дома 1,3,5,7, 9), Финский (дома 4,5,6,7,8,9,9А,10,11,13, 15), Вьюжный (дома 3,5,7,10,12,14); детский сад №5, магазины, офисы.

Древлянка-8 «Чистый город»: улица Чистая (дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13, 15,17,19,21). Детский сад № 10 «Домисолька», магазины «Пятерочка», «Магнит», водонасосная станция, водоподъем.

Древлянка-9 «Каскад»: улица Попова (дома 11,13,13-А, 15); проезды Владимира Баскова (дома 2,4), Алексея Афанасьева, (дома 1,2,6). Магазины, офисы.

Пересечение Лососиннского шоссе и улицы Оборонная: ООО «Балтийские высоты».

Строительная база «ЦСК»: Улица Попова (дом 7).

Кемский муниципальный район:

- 11 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дома 1,6), Большой Пудас, Мельничная, Ленина (дом 2).

- 11 мая с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Советская, Малышева, Морская, Павлика Морозова, Красноармейская, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская.

- 11 мая с 15.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Слободская (дома 1,3), Бланки (дом 2).

- 12 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Свердлова, Пуэтная (частично), Пролетарский проспект (дома 62,64,66), водонапорная башня.

- 12 мая с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 32-111), Строителей.

- 12 мая с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Машинистов, Кирова, Строителей, Калинина, здание средней школы № 3.

Костомукшский городской округ:

- 12 мая с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: улица Северная (дома 1,3,5,7), Шведский переулок (дома 8-10).

- С 12 по 15 мая с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: вышки «Мегафон», «МТС», АЗС "ТНК", АЗС "Барс", СНТ "Родник", СОТ "Шариярви".

- 13 мая с 10.00 до 14.00. г. Костомукша: улицы Надежды (дома 16, 18-28), Шведский переулок (дома 2,14,14а).

Сортавальский муниципальный район:

- 17 мая с 8.00 до 17.00. Поселки Лахденкюля, Кирьявалахти.

Сегежский муниципальный район:

- 11 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 20,21).

- 11 мая с 13.30 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 12 мая с 11.00 до 13.30. Поселок Олений.

- 12 мая с 12.00 до 15.00. Поселок Вача.

- 13 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Кирова (дома 11-19).

Лоухский муниципальный район:

- 11 мая с 9.00 до 10.00 и 13 мая с 16.00 до 17.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбино.

- 11 мая с 10.30 до 12.30. Поселок Амбарный: улица Советская (частично).

- 12 мая с 13.00 до 16.00. Окрестности поселка Сосновый: СОТы.

Кондопожский муниципальный район:

- 11 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Зеленая, Заозерная.

- 12 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.

Олонецкий национальный район:

- 11 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Нинисельга.

- 12 мая с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова (дома 1-16), Володарского (дома 14-А,15,15-А,16). Переулки Чкалова, Егорова.

- 12 мая с 14.00 до 15.00. г. Олонец улица Карла Либкнехта (дома 4-19), переулок Железнодорожный.

- 13 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дома1-9), Кротова, Привокзальная, Песочная, переулок Ладожский.

- 13 мая с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Заречная, Школьная, Набережная, Садовая (дома 2а, 3, 4, 5, 8, 10), Интернациональная (дома 1-8), Луначарского, Комсомольская, Октябрьская (дома 3-А – 35), Лесная, Новая, Ключевая, Буденного (дома 4-55), Зеленая, Майская (дома 12-17), Станция Олонец, Светлая, переулки Набережный, Буденного и Новый, здания детского сада «Росинка», железнодорожного вокзала и районного отдела МВД РК. // Фото: Couleur/pixabay.com