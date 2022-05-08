Житель Кеми с помощью 3D-печати воссоздает копии старинных построек

Текст: Вероника Федотова

Родина Михаила Кяри — Хакасия, родной город носит имя Саяногорск. Здесь он окончил технический вуз. Место первой работы называется тоже необычно – Абаканская солнечная электростанция, дежурный инженер.

Михаил и его жена – гидроэнергетики. В Карелии, в Кеми, они оказались случайно. Сначала сюда приехали по распределению их однокурсники, которые через год позвали к себе на север молодую чету. Супруги подумали и решили: а почему бы не попробовать? К тому же в Сибири, где много технических институтов и университетов, — явный переизбыток кадров.

Кемь Михаила... не очаровала. Во-первых, он родился и вырос в невероятно красивых местах, а к суровой северной природе надо присмотреться.

Во-вторых, как признаются молодые специалисты, в городе очень большая беда с тем, чтобы найти «где, что и как поделать». У Михаила же много увлечений. Главное из них – техника. Но и прекрасное ему вовсе не чуждо: в детстве с большим удовольствием учился в музыкальной школе сразу на двух отделениях – гитары и фортепиано.

Первое время после переезда из Сибири ему в Кеми было невыносимо скучно. Как признается он сам, делать было нечего. Но его деятельная натура взяла свое. Молодого инженера давно интересовало 3D-моделирование, поэтому время, место, обстоятельства и не в последнюю очередь характер подтолкнули его к тому, чтобы вплотную заняться этой относительно новой технологией.

Как это работает

3D-моделирование необходимого объекта выполняется по определенным правилам:

- файл с цифровой моделью загружается в программу-слайсер, в которой генерируется управляющий код для 3D-принтера;

- устанавливаются необходимые параметры 3D-печати, проводится калибровка принтера;

- код записывается на съемный носитель памяти, который подключается к 3-D принтеру;

- воспроизводится модель.

Воспроизведение объектов происходит постепенно. По требуемой форме слой за слоем наносится выбранный материал, формируя готовое изделие. Возможности 3D-печати практически безграничны, то есть изготовить можно все что угодно.

Мелочи жизни

Михаил начал изучать азы, потихоньку моделировал, вычерчивая задуманное в компьютере. Потом заказал маленький — с возможность. печатать максимум 100х100х100мм — 3D-принтер. Напечатал с его помощью мелкие детали и фигурки и понял, что все это привлекает его очень сильно. Первые их с принтером поделки оказались полезными для дома. Это держатели для кружек и гитары (а как же!), колечко для любимой жены, тыква на Хеллоуин, домик с колесом для хомяка.

Пришлось что-то придумать в плане развлечений для подброшенной кошки – она нещадно рвала обои, теперь с новой игрушкой ей есть куда потратить свои силы. Запчасть к старой дрели получилось нарисовать, напечатать с первого раза, и все подошло.

Кемляне, прослышав про кудесника-технаря, стали обращаться к нему за помощью. Кому-то срочно понадобилось крепление для мебельных колесиков, кому-то – шестеренка для миксера и т.д. Такие вещи купить уже невозможно, они давно сняты с производства. Михаил никому не отказывал. Единственное, о чем жалеет, что мало делал фотографий своих работ, ведь деталей и запчастей он напечатал много.

— Многие думают, что это дело очень дорогое. Соглашусь, что с массовым производством оно неконкурентно. Тем не менее, это хорошая и не очень дорогая альтернатива для того, чтобы напечатать то, что невозможно достать или возможно, но очень дорого и очень сложно по времени, — говорит Михаил. — Что бы я ни делал, мне прежде всего нравится сам процесс изготовления. Мне приносят разбитые и поломанные шестеренки, мелкие запчасти.. .Чертежей, как правило, нет. Поэтому для начала надо все эти мелкие кусочки собрать и склеить, чтобы увидеть все выемки, выступы, отверстия и способы крепления, и только потом моделировать чертеж в полном объеме.

Турбина с нуля, утраченная крепость и бюст героя

Как-то Михаила попросили срочно отремонтировать турбину насоса посудомоечной машины...

— Модель сама по себе сложная — наука гидравлика в чистом виде. Мы ее изучали: откуда и как должна течь вода. Было очень интересно чертить модель, чтобы вода правильно приходила и правильно давила, раскачивалась как надо. Ее я смоделировал и напечатал первый раз в жизни.

Тут была еще одна хитрость: тот пластик на 50 процентов состоит из кукурузного крахмала. Он имеет хорошие характеристики, но, к сожалению, не универсален — каждому виду нужен свой состав. Поэтому было очень важно с «комфортом» принять новую турбину из термостойкого пластика. Внутри принтера пластик разогревается до 200-300 градусов, поэтому даже легкий сквозняк был способен испортить результат сложной работы. Михаил, как дотошный инженер. учел все.

Районный краеведческий музей «Поморье» попросил сделать небольшую копию утраченной Кемской крепости. Михаилу дали фотографию с ее рисунком.

— Я рисовал, отрисовывал в 3D, снова согласовывал, например, часовню просили сделать больше... И только потом отправлял в печать. Там было очень много мелких деталей, — рассказывает Михаил. — На создание модели, печать и склейку ушло полгода. Затем последовали обработка, шлифовка.

Сейчас в доме Кяри трудятся два принтера – маленький и помощнее. Рядом с ними я увидела отпечатанную кудрявую голову и наивно спросила: «Пушкин?» Хозяин в ответ улыбнулся: «Нет… В городе живет поклонник «Звездных войн», он и заказал напечатать бюст Мандалорца».

В начале марта Михаил сообщил, что этот масштабный проект (большой объем, большая детализация) завершен. Конструкция разборная — для удобства сборки и транспортировки. Также есть сменные детали. Например, две разные головы. Их можно легко поменять по желанию и настроению. Бюст весит более полутора килограммов, обработан специальным раствором для большего сглаживания мелких неровностей...

«Не хочу останавливаться»

Все время, пока мы беседовали в гостеприимном доме Кяри, чуть слышно работал принтер. Поинтересовалась, что он создает? Хозяин ответил:

«Себя модернизирует. Планирую печать мягкими пластмассами. Они будут примерно такими, как резиновые прокладки из магазина. Такой пластик не твердеет, он масло- и бензостойкий, поэтому после печати будет гибким, как силиконовый».

А недавно Михаил сообщил, что скоро начнет печатать Flex-пластиками (термопластом), который объединяет в себе свойства пластика и резины и предназначен для замены силикона, резины, вулканизированных пластиков и так далее.

Михаил все время ставит перед собой новые задачи, стремится достичь чего-то большего. Поэтому 3D-мастер разбирает, собирает и модернизирует свои умные машины. Ему нравится такое занятие для души, нравится творить. Самая большая мечта молодой семьи Кяри – распечатать на принтере свой собственный дом.

3D меняет нашу реальность. И Михаил Кяри понимает, что он в самом начале пути, но и 3D-печать еще не полностью обкатана и исследована. Эта технология ему очень интересна: «Не хочу останавливаться. Хочу, чтобы не возникал вопрос: «А что делать завтра?» //Фото: автора и Михаила Кяри