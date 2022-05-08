На время празднования Дня Победы для нуждающихся откроют туалеты

Деликатную тему затронул в соцсети мэр Петрозаводска. По словам Владимира Любарского, в администрацию города многие граждане обращаются по поводу туалетов на улице.

Глава столицы Карелии отметил, что понимает необходимость позаботиться об «обратной стороне праздника». Он напомнил, что на 9 Мая в центр города устремятся тысячи людей.

- Проговорили этот вопрос со всеми работающими поблизости организациями, - заявил Любарский. - Они откроют свои двери для нуждающихся. Естественно, в дополнение к мобильным туалетам, которые город установит на площади Кирова и в Зарецком парке.

Мэр привел список всех доступных для петрозаводчан на День Победы туалетов с временем работы:

Зарецкий парк (за стелой) — 9.00-23.00

Площадь Кирова, на тротуаре слева от музея «Кижи» — 9.00-23.00

На время «Бессмертного полка»:

Площадь Ленина, 1 — Центр народного творчества и культурных инициатив РК — 12.00-14.00

Площадь Ленина,1 — Национальный музей РК — 12.00-14.00

Ул. Андропова, 2 — Министерство природных ресурсов и экологии — 12.00-14.00

Ул. Кирова,2 — Торговый дом «Карелия Маркет» — 12.00-14.00

Пр. Карла Маркса, 19, Театр кукол Республики Карелия — 12.00-14.00

Пр. Карла Маркса, 19, Государственный Национальный театр РК — 12.00-14.00 // Фото: Alexas_Fotos/ pixabay.com