Продавец магазина в Сегеже выпил 5 банок пива на складе и не заплатил

Шесть раз за минувшие выходные пришлось выезжать росгвардейцам по вызовам в различные торговые точки. Самый необычный поступил из Сегежи, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там задержали 34-летнего продавца магазина. Находясь на складе, он выпил пять банок пива. Денег на оплату товара у сотрудника не оказалось.

В гипермаркете Петрозаводске тревожная кнопка сработала дважды за один день. Задержали 24-летнюю девушку и 26-летнего мужчину. Сумма причиненного ими магазину ущерба превысила 1200 рублей.

В Сортавале сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине на улице Маяковского. Росгвардейцы задержали 42-летнюю местную жительницу, попавшуюся на хищении товара. Несколькими днями ранее ее уже заметили за совершением аналогичного правонарушения.

Два правонарушения зарегистрировали в Олонце. Один из злоумышленников пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения и мешал работке персонала. Другой похитил с прилавка бутылку крепкого спиртного, спрятал под куртку и сбежал. Его нашли недалеко от места происшествия. // Фото: pxhere.com