Приставы Карелии распродают машины и квартиры ниже рыночных цен

Служба карельских приставов опубликовала список имущества, которое готово к распродаже. В нем 14 автомобилей, жилые и нежилые помещения. Часть реализуемого имущества, как сообщают приставы, продается ниже рыночной цены на 15%.

В частности, автомобили:

Hyundai Solaris, 2011 года выпуска, 261800,00 рублей

Тойота Авенсис, 2004 года выпуска, 321300,00 рублей

Renault Scenic ACC16 110 3C, 2008 года выпуска, 221000,00 рублей

Hyundai Solaris 2014 года выпуска, 341700,00 рублей

Hyundai Solaris, 2018 года выпуска, 459000,00 рублей

Daewoo Nexia, 2012 года выпуска, 5100,00 рублей

Mitsubishi Outlender, 2008 года выпуска, 462400,00 рублей

Great Wall CC 6461 КМ 68, 2011 года выпуска, 401880,00 рублей.

(Больше автомобилей, на которые пока не скинули 15% цены – здесь).

Также ниже рыночных цен, по мнению приставов, продается:

2/3 доли в праве на квартиру, г.Медвежьегорск, ул.Кирова, д. 20, кв. 16. Стоимость 525166,55 рублей.

Нежилое помещение, площадью 500,2 кв.м. г.Петрозаводск, ул. Германа Титова, д.11 пом.5. Стоимость 14617450,00 рублей.

Земельный участок, площадью 37679 кв.м. г. Сортавала, о. Онттолансари, Западная часть кадастрового квартала 10:10:0081540. Стоимость 3413600,00 рублей.

Больше жилых и нежилых помещений, на которые пока не скинули цену здесь. Там же и все подробности для желающих купить.