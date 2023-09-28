Припаркованная около дома в Петрозаводске «Волга» сгорела

Поздним вечером 27 сентября отечественный автомобиль вспыхнул около дома в Петрозаводске. Сигнал поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 22:13, рассказал наш источник.

Машина была припаркована на улице Герцена, когда прибыли пожарные, с пламенем уже справились очевидцы. Огонь повредил капот и чехол из брезента на «Волге».

По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. Не исключено, что из-за умышленного поджога. Сейчас проводится проверка. // фото: freepik.com