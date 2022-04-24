Приезжий рецидивист в Медвежьегорске совершил набеги на два магазина

Администрация двух магазинов в Медвежьегорске заявила в полицию о хищении. Злоумышленника пытались остановить, но он игнорировал продавца и скрылся. Оказалось, это один и тот же человек, сообщили в МВД Карелии.

Сначала неизвестный мужчина зашел в магазине в отдел бытовой химии, забрал с витрины шампуни, дезодоранты, гели для душа, спрятал в сумку и ушел.

В другой торговой точке мужчина сложил в корзину сыр и колбасные изделия на сумму 4 300 рублей. Он пошел к выходу мимо кассы, его заметил продавец и попытался остановить. Однако вор выбежал на улицу.

Сотрудники угрозыска изучили видеозаписи с камер и выяснили, что к хищениям причастен один и тот же человек. Это 38-летний ранее неоднократно судимый житель Петрозаводска.

Они признался и рассказал, что специально приехал в Медвежьегорск с целью совершения краж. Уголовное дело возбуждено о грабеже, правоохранители проверяют фигуранта на причастность к другим подобным деяниям. // Фото: www.yarmarka-tula.ru