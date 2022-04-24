24 апреля 2022, 09:43
Мужчина погиб в страшном ДТП с перевернувшейся иномаркой
Кроссовер в Кондопожском районе слетел в кювет на трассе «Кола»
Утром 23 апреля смертельная авария произошла в Кондопожском районе. Погиб 61-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Кроссовер «Грейт Волл» слетел с дороги «Кола - Кончезеро - автодорога Шуйская – Гирвас» на 18-м километре.
Пожилой водитель не справился с управлением, в результате иномарка улетела в кювет и перевернулась. Это было в 10:20.
В итоге находившийся за рулем кроссовера 61-летний мужчина на месте скончался. По факту аварии проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии