Мужчина погиб в страшном ДТП с перевернувшейся иномаркой

Утром 23 апреля смертельная авария произошла в Кондопожском районе. Погиб 61-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Кроссовер «Грейт Волл» слетел с дороги «Кола - Кончезеро - автодорога Шуйская – Гирвас» на 18-м километре.

Пожилой водитель не справился с управлением, в результате иномарка улетела в кювет и перевернулась. Это было в 10:20.

В итоге находившийся за рулем кроссовера 61-летний мужчина на месте скончался. По факту аварии проводится проверка. // Фото: ГИБДД Карелии