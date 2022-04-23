Пропавшую пенсионерку-автостопщицу из Карелии нашли под Калининградом

Дочь в Карелии безуспешно разыскивала свою 63-летнюю мать, которая улетела в Калининград еще 13 марта. После этого пенсионерка перестала выходить на связь, близкие забеспокоились. Ее нашли в Пионерском на вокзале, женщина уже возвращается, пишет «Клопс».

Последние несколько дней пропавшую карельскую пенсионерку искали полиция и волонтеры в Калининграде, во всех соцсетях была ориентировка на женщину.

Дочка рассказала, что у ее мамы после выхода на пенсию развилась тяга к путешествиям. Женщина часто ездит куда-то автостопом, порой попадает в неприятные ситуации, дочери приходится выручать ее, пересылать деньги. При этом пенсионерка не предупреждает родных заранее о своих отъездах, говорит, что она взрослая, не стоит ее контролировать.

На этот раз семья последний раз пообщалась с жительницей Пряжинского района 8 марта, а 13 марта она перестала отвечать на звонки. Выяснилось, что она сначала приехала в Петербург, а оттуда прилетела в Калининград. Там ее след терялся.

И вот издание сообщило, ссылаясь на волонтеров, что женщина связалась с семьей. Дочь перевела ей деньги на билет, 22 апреля пенсионерка улетела в Петербург. // Фото: tabulo.ru