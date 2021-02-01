Преступление в Петрозаводске попало на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Его личность пока не установлена. На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина берет с полок товары и распихивает их себе по карманам.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по телефону: +7-909-572-72-12. Конфиденциальность гарантируется.