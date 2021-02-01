В Карелии женщину пытались убить на глазах у ее знакомой

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела по обвинению 57-летнего жителя Беломорского района в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление произошло в мае прошлого года в поселке Летнереченский. Будучи пьяным, местный житель пришел в квартиру своей знакомой и затеял ссору. В ходе выяснения отношений мужчина напал на женщину, избил ее руками и ногами, а затем начал душить, планируя убить жертву. Этот план не дала довести до конца другая женщина, находившаяся в тот момент в квартире. Она оказала сопротивление нападавшему, благодаря чему хозяйке дома удалось убежать и спасти себе жизнь.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, вскоре его рассмотрят по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок более 15 лет. Фото s.yimg.com