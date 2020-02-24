Представлен обновленный Hyundai Solaris

Hyundai Solaris хорошо известен россиянам: этих бюджетных и практичных машинок много на наших дорогах.

Сейчас в России продается уже второе поколение «Солярисов» (а всего выпущено уже 2 млн автомобилей этой модели). А 18 февраля был представлен рестайлинговый автомобиль.

Стоит подчеркнуть, что новшества касаются почти исключительно дизайна – в остальном это прежний «Солярис».

Отличить рестайлинговый Solaris от старого довольно просто по новой светодиодной оптике, другим бамперам и иной решетке радиатора (она теперь визуально «объединяется» с передними фарами). Есть изменения и сзади, хотя они не так заметны: появились новые фонари и иной бампер.

Технические новинки в мелочах: например, появилась функция складывания зеркал нажатием кнопки в салоне, а также колесные диски нового дизайна.