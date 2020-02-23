Чемпион мира по биатлону Логинов может закончить карьеру из-за травли

Российский биатлонист Александр Логинов может завершить профессиональную карьеру, так как ему надоело бороться с травлей, связанной с его допинговым прошлым. Об этом сообщил тренер спортсмена Александр Касперович, пишет ura.news.

В 2013 году Логинова дисквалифицировали на три года за употребление эритропоэтина. Биатлонист не считает себя виновным, но не объясняет обстоятельств того дела. Соперники спортсмена критикуют его за молчание и нежелание принести извинения.

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться»,

— цитирует Касперовича ТАСС.

По его словам, с Логиновым сейчас трудно общаться, так как биатлонист замкнулся в себе.

Рано утром 22 февраля итальянские правоохранительные органы провели обыски у сборной России по биатлону перед эстафетой в рамках чемпионата мира по биатлону. Сообщалось, что обыски прошли в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и Александра Касперовича. До этого Логинов выиграл личную гонку и принес России первое за 12 лет золото.