Медик рассказал, как распознать приближающийся сердечный приступ

В некоторых случаях сердечный приступ может развиваться достаточно долго - примерно месяц. Если прислушиваться к организму, то опасное состояние можно вовремя распознать, уверены врачи.

По словам доктора медицинских наук, профессора Мехмана Мамедова, насторожить должны постоянная сонливость и усталость. Это связано с пребывающими в стрессе сосудами - они сужены. В связи с чем происходит нехватка кислорода, которая проявляется в беспричинной меланхоличности, пишет aif.ru.

Кроме того, часто пациенты жалуются на сбивчивое прерывистое дыхание. Этот симптом связан с проблемами в функционировании легких и нарушением процесса газообмена, что является следствием сбоя в работе сердца.

Эксперт отметил, что за несколько дней до сердечного приступа человек ощущает внутренний холод, озноб. Многие списывают недомогание на ОРВИ, однако, если есть проблема со стороны сердца, то при такой простуде не будет повышенной температуры.

Среди других скрытых симптомов сердечного приступа - боли в животе и под ребрами с правой стороны (часто проявляются у женщин), кашель с отделяющейся пенистой мокротой розоватого цвета.