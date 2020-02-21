Новый штраф могут ввести для российских дачников

Новый штраф могут ввести в России. Он будет связан с неэффективной борьбой с распространением борщевика. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на предложения Совета Федерации, которые уже направлены в Минюст России.

Штраф для физических лиц может составить от двух до трех тысяч рублей. Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предлагается штрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 7-12 тысяч рублей, для юридических лиц - 20-30 тысяч рублей.

По мнению сенаторов, дачные участки часто зарастают борщевиком, что является источником распространения семян растения. Следить за исполнением новой нормы будут не только сотрудники Россельхознадзора как сейчас, но и органы власти регионального и муниципального уровня.

Борщевик - это сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, поэтому борщевик нельзя срезать в период его цветения. В середине прошлого века борщевик выращивали как силосное растение.