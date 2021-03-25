Предлагаемые зарплаты в Карелии снизились, в сравнении с прошлым годом

Среди регионов СЗФО за последний год зарплаты больше всего выросли в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, среднее предложение в вакансиях, открытых в городе, в феврале 2021 года на 1 368 рублей превысило показатели годичной давности и составило 55 648 рублей. На втором месте по Северо-Западу – Республика Коми (+996 рублей), третье место разделили Калининградская и Ленинградская области (+835 рублей).

При этом в трех регионах СЗФО за проблемный год зарплаты, напротив, упали. Например, в Карелии работодатели предлагают на 2 012 рублей меньше, чем в феврале прошлого года. В Псковской области средние показатели упали на 2 887 рублей, а в Новгородской людям в среднем хотят меньше платить на 3 421 рубль.

В целом падение зарплат в 2021 году по сравнению с 2019 годом отмечается в 38 регионах нашей страны. Хуже всего дела обстоят в Псковской области: за два года заработная плата там сократилась почти на 6 тыс. рублей.

Тем не менее, не все так однозначно. «Петрозаводск говорит» писал ранее об отраслях, где средняя зарплата в Карелии превышает 100 тысяч рублей.

Так, в последний месяц прошлого года самые большие доходы имели люди, трудившиеся в сфере страховой и финансовой деятельности. Они получили, в среднем, 124 129 рублей.

На втором месте рыболовство и рыбоводство со средней зарплатой 114 450 рублей. На третьем месте государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (100 480 рублей).

Далее следуют работники научной и технической деятельности с зарплатой 99 343 рубля (в этой сфере выделяется отрасль «научные исследования и разработки» со средней зарплатой 104 941 рубль), работники сферы добычи полезных ископаемых (98 525 рублей) и производства машин и оборудования (91 108 рублей).

По данным Карелиястата, средняя начисленная зарплата в республике в декабре 2020 года составила 58 486 рублей.



Фото с сайта nevnov.ru