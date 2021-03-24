Названы отрасли в Карелии со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

Карелиястат опубликовал статистику, которая демонстрирует, какую среднюю зарплату получили работники разных отраслей в республике в декабре 2020 года. Данные представлены в традиционном ежемесячном докладе ведомства о социально-экономическом положении Карелии.

Так, в последний месяц прошлого года самые большие доходы имели люди, трудившиеся в сфере страховой и финансовой деятельности. Они получили, в среднем, 124 129 рублей.

На втором месте рыболовство и рыбоводство со средней зарплатой 114 450 рублей. На третьем месте государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (100 480 рублей).

Далее следуют работники научной и технической деятельности с зарплатой 99 343 рубля (в этой сфере выделяется отрасль «научные исследования и разработки» со средней зарплатой 104 941 рубль), работники сферы добычи полезных ископаемых (98 525 рублей) и производства машин и оборудования (91 108 рублей).

По данным Карелиястата, средняя начисленная зарплата в республике в декабре 2020 года составила 58 486 рублей. Фото stolica-s.su