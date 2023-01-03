Православный календарь 2023 год. Карелия

16 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

9 АПРЕЛЯ – Вход Господень в Иерусалим

25 МАЯ – Вознесение Господне

4 ИЮНЯ – День Святой Троицы. Пятидесятница

ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

7 ЯНВАРЯ – Рождество Христово

19 ЯНВАРЯ – Крещение Господне. Богоявление

15 ФЕВРАЛЯ – Сретение Господне

7 АПРЕЛЯ – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 АВГУСТА – Преображение Господне

28 АВГУСТА – Успение Пресвятой Богородицы

21 СЕНТЯБРЯ – Рождество Пресвятой Богородицы

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

4 ДЕКАБРЯ – Введение во храм Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

14 ЯНВАРЯ – Обрезание Господне

7 ИЮЛЯ – Рождество Иоанна Предтечи

12 ИЮЛЯ – святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 ОКТЯБРЯ – Покров Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

С 27 ФЕВРАЛЯ по 15 АПРЕЛЯ – Великий пост

С 12 ИЮНЯ по 11 ИЮЛЯ – Петров пост

С 14 по 27 АВГУСТА – Успенский пост

С 28 НОЯБРЯ 2023 ГОДА по 6 ЯНВАРЯ 2024 года – Рождественский пост

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

18 ЯНВАРЯ – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

С 7 по 17 ЯНВАРЯ – Святки

С 6 по 11 ФЕВРАЛЯ – Мытаря и фарисея

С 20 по 25 ФЕВРАЛЯ – Сырная (Масленица)

С 16 по 22 АПРЕЛЯ – Пасхальная (Светлая)

С 5 по 10 ИЮНЯ – Троицкая

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

18 ФЕВРАЛЯ – Вселенская родительская суббота

11 МАРТА – Суббота 2-й седмицы Великого поста

18 МАРТА – Суббота 3-й седмицы Великого поста

25 МАРТА – Суббота 4-й седмицы Великого поста

25 АПРЕЛЯ – Радоница

9 МАЯ – поминовение усопших воинов

3 ИЮНЯ – Троицкая родительская суббота

28 ОКТЯБРЯ – Димитриевская родительская суббота

Карельский православный календарь

(даты даны по новому стилю)

21 января – прп. Пахомия Кенского (XVI)

31 января, 15 мая – прп. Афанасия Сяндемского (1550)

22 февраля – прпп. Геннадия (1516) и Никифора (1557) Важеозерских. Преставление Марии Олонецкой (1860)

21 марта – прпп. Лазаря (1361) и Афанасия (XV) Муромских

2 апреля - прмч. Ефросина Синозерского (1612)

30 апреля – прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478)

3 мая – прп. Александра Ошевенского (1479)

1 июня – прп. Корнилия, игумена Палеостровского (ок. 1420)

3 июня – СОБОР КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ

19 июня – прп. Ионы Клименецкого (1534)

27 июня – прп. Елисея Сумского (XV – XVI)

11 июля, 24 сентября – прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353)

12 августа – прп. Германа Соловецкого (1484)

21 августа – прпп. Зосимы (1478), Савватия (1435) и Германа (1479) Соловецких

3 сентября – блж. Фаддея Петрозаводского (1726), прп. Авраамия (XV) Палеостровского

8 сентября – прмч. Адриана Ондрусовского (1549 – 1550)

12 сентября, 30 апреля – прп. Александра Свирского (1533)

12 сентября, 6 декабря – св. блгв. кн. Александра Невского (1263)

5 октября – прп. Ионы Яшезерского (1589 – 1592)

10 октября – прп. Савватия Соловецкого (1435)

4 ноября – сщмч. Николая Богословского (1937)

19 ноября – прп. Варлаама Керетского (XVI)

3 декабря – прп. Диодора Юрьегорского (1633)

21 декабря – прп. Кирилла Челмогорского (1367)

Икона Святой Троицы

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́мене Твоегó рáди.

Календарь достопамятных дат на 2023 год

760 лет со дня преставления блгв. вел.кн. Александра Невского (6 декабря 1263 г.), во имя которого освящен кафедральный собор Петрозаводска.

320 лет со времени постройки Петропавловского собора в Петрозаводской слободе, будущем Петрозаводске (1703 г.).

245 лет со дня рождения архиепископа Дамаскина (1778 г.). Олонецкую кафедру занимал с 1850 по 1851 г..

235 лет со времени освящения Ильинского храма в Ильинском Водлозерском погосте в 1788 г.

225 лет со дня восстановления после пожара Петропавловского храма в Соломенном (1798 г.).

195 лет со времени учреждения самостоятельной Олонецкой епархии с кафедрой епископа в Петрозаводске (4 июня 1828 г.).

170 лет со дня освящения Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске (9 января 1853 г.).

165 лет со времени освящения храма во имя Всех Святых в Спасо-Преображенском Важеозерском мужском монастыре (1858 г.).

165 лет со дня освящения церкви во имя вмч. Дмитрия Солунского в Сулажгоре (1 июня 1858 г.).

160 лет со времени освящения в Петрозаводском тюремном замке домовой церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» (1863 г.).

150 лет со времени освящения в Сортавале храма во имя свт. Николая Чудотворца (1873 г.).

150 лет со дня рождения епископа Олонецкого Евфимия (27 февраля 1873 г.).

150 лет со дня освящения Екатерининской церкви в Петрозаводске (8 января 1873 г.).

125 лет со времени выхода первого номера газеты «Олонецкие епархиальные ведомости» (1898 г.).

120 лет со времени учреждения Боголюбского Кирико-Иулитинского женского монастыря в селе Ладва Петрозаводского уезда Олонецкой губернии (1903 г.).

110 лет со дня кончины пустынницы Ксении, 50 лет подвизавшейся в лесу около Важеозерской пустыни (16 мая 1913 г.).

100 лет со времени учреждения общества по изучению Олонецкой губернии при Олонецкой духовной семинарии (1923 г.).

50 лет со дня кончины архимандрита Геннадия (17 февраля 1973 года), настоятеля Крестовоздвиженского собора, благочинного церквей Олонецкой епархии с 1955 по 1965 г. После увольнения на покой проживал в Псково-Печерском монастыре, руководил братским хором. Погребен в пещерах монастыря.

25 лет со времени освящения часовни во имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла в Петрозаводске (16 августа 1998 г.).

25 лет со времени второго обретения мощей св. пп. Александра Свирского (30 июля 1998г.).

Подготовила Ирина Татарина