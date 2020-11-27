Пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

За последние сутки в больницы Карелии доставлены 15 пациентов с пневмонией. Зафиксирован один летальный исход - скончалась 78-летняя женщина, имевшая сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля в нашей республике болезнь унесла жизни 93 человек. Были госпитализированы 2528 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус. У умершей вчера женщины он был отрицательным. Фото 9999.md