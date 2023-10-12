12 октября 2023, 07:48
Пожарные потушили полыхавший в Олонецком районе дом
На пожаре в поселке Ильинский никто не пострадал
Днем накануне в Олонецком районе произошел пожар. В поселке Ильинский на улице Старозаводская вспыхнул деревянный дом. По какой причине возникло возгорания - не уточняется.
Сигнал об огненном ЧП поступил спасателям 11 октября в 15:27. В ликвидации возгорания были задействованы девять пожарных из Ильинского и Олонца.
В результате возгорания строение значительно пострадало. Среди людей жертв нет. // фото из VK-паблика отряда противопожарной службы по Олонецкому району