Пожарные потушили полыхавший в Олонецком районе дом

Днем накануне в Олонецком районе произошел пожар. В поселке Ильинский на улице Старозаводская вспыхнул деревянный дом. По какой причине возникло возгорания - не уточняется.

Сигнал об огненном ЧП поступил спасателям 11 октября в 15:27. В ликвидации возгорания были задействованы девять пожарных из Ильинского и Олонца.

В результате возгорания строение значительно пострадало. Среди людей жертв нет. // фото из VK-паблика отряда противопожарной службы по Олонецкому району