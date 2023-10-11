Мужчина вышиб дверь в квартиру пенсионерки, пинал ее и грозил смертью

Мужчина в Кемском районе избил и перепугал пожилую женщину, ворвавшись к ней в дом. Его признали виновным по трем статьям уголовного кодекса и осудили, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Инцидент случился в декабре прошлого года. Пьяный молодой человек силой вошел к потерпевшей в квартиру. Он толкнул руками подпертую изнутри креслом входную дверь и пнул пенсионерку. Дебошир угрожал женщине убийством, она сильно испугалась.

Суд за побои, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком один год. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 25 тысяч рублей. // фото: ToNic-Pics/ pixabay.com